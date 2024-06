In Nürnberg 31-Jähriger stirbt nach Schlägerei – Mordkommission ermittelt

Nach einer Schlägerei ist in Nürnberg ein 31-Jähriger gestorben. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden festgenommen und sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge hatte sich die Schlägerei am frühen Samstagmorgen in und vor einem Klub zugetragen.