Evangelischer Kirchentag in Nürnberg Hirschhausen fordert Fleischverzicht gegen den Welthunger

Nürnberg · Gesundheitlich spreche vieles für weniger Fleischkonsum, sagte der Mediziner am Freitag beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Zudem gingen zu viele Kalorien in die Tierhaltung, die stattdessen in den Anbau von Getreide gehen könnten.

09.06.2023, 13:01 Uhr

Eckart von Hirschhausen bei der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises. (Archivfoto) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Der Kabarettist Eckart von Hirschhausen hat sich dafür ausgesprochen, zur Bekämpfung des Welthungers auf Fleisch zu verzichten. „Zu viele Kalorien gehen in Tiere, um aus Getreide Fleisch zu machen“, sagte er am Freitag in einer Bibelarbeit zur Josefsgeschichte im Alten Testament beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Mit auf dem Podium waren die Präsidentin von „Brot für die Welt“, Dagmar Pruin, und der Hauptgeschäftsführer von Misereor, Pirmin Spiegel. „Wenn wir die Nutztierhaltung in Europa halbieren, hätten wir schlagartig so viel mehr Getreide zu essen“, sagte Hirschhausen weiter. Er selbst ernähre sich weder vegetarisch noch vegan. Dabei spreche gesundheitlich einiges für weniger Fleischkonsum, betonte der Mediziner. Dieser Verzicht sei auch „ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall“. Pruin gab zu bedenken, dass weltweit prinzipiell schon jetzt genügend Nahrung produziert werde. „Wir haben das Zweieinhalbfache an Kalorien, um alle satt zu bekommen“, sagte die evangelische Theologin. Der Hunger entstehe auch dadurch, dass in Krisen wie die der des Ukrainekrieges mit Grundnahrungsmitteln spekuliert werde. Misereor-Chef Spiegel stimmte zu. Europa dürfe die Länder des Globalen Süden nicht in Abhängigkeit halten. Vielmehr sei Europa auf diese Länder angewiesen, um eine Lösung für den Ukrainekrieg zu finden. Spiegel erinnerte daran, dass rund 40 Staaten im Februar einer Resolution der UN-Vollversammlung nicht zugestimmt hatten, die den Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine fordert.

(albu/epd)