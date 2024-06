Anwohner dürfen in Häuser zurück Entwarnung nach Sprengstoff-Verdacht in Nürnberg

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands bei einer Zwangsräumung in Nürnberg hat die Polizei am Mittwochabend Entwarnung gegeben. Es habe sich um drei „täuschend echt aussehende“ Sprengstoffwesten-Attrappen gehandelt, sagte ein Sprecher. Straßensperrungen wurden daraufhin aufgehoben, Anwohner durften in ihre Häuser zurückkehren.