Geplante Tötung von Pavianen Aktivisten blockieren Eingang des Nürnberger Tiergartens aus Protest

Tierschutzaktivisten haben am Samstag den Eingang des Nürnberger Tiergartens blockiert. Mit der Aktion richteten sie sich gegen eine geplante Tötung von Pavianen des Zoos. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatten sich am Morgen 24 Aktivisten vor den Haupteingang des Zoos gesetzt, fünf hatten sich zudem mit massiven Eisenketten an ein Tor gekettet. Am Eingang befestigten die Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift „Artgerecht ist nur die Freiheit“ und riefen über ein Megafon Parolen wie „Du bist nicht allein“.