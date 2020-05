Mehrere Festnahmen : 40 Jugendliche verabreden sich zu Massenschlägerei

Nürnberg In Nürnberg sind Duztende Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren unter anderem mit Eisenstangen aufeinander losgegangen. Auch vor einem Angriff auf die einschreitende Polizei schreckten sie nicht zurück.

Rund 40 Jugendliche haben sich in Nürnberg zu einer Massenschlägerei verabredet und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zehn von ihnen seien in Gewahrsam genommen worden, teilten die Beamten am späten Dienstag mit. Nach Angaben der Ermittler war die Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren am frühen Abend erstmals aufgefallen.