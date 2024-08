Ergebnisse kommende Woche Nach Explosion am Nürburgring – Ermittlungen laufen weiter

Nach einer Explosion im Fahrerlager auf dem Nürburgring mit 22 teils Schwerverletzten laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Die Kripo ist wieder vor Ort und sucht dabei unter anderem nach der Ursache, wie eine Polizeisprecherin in Koblenz am Samstag sagte. Die betroffene Box 27 sei dafür weiterhin gesperrt, ebenso wie der gesamte Bereich hinter den Boxen 26 und 27 durch Sichtschutz. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte ein Polizeisprecher in Koblenz, dass Ergebnisse der Ermittlungen erst in der kommenden Woche zu erwarten sind.