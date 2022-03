Rechtsextreme Drohschreiben : Böhmermann kritisiert Justiz in „NSU 2.0“-Prozess

Böhmermann kritisiert Justiz in „NSU 2.0“-Prozess

Frankfurt/Main Ernster Auftritt des Satirikers Jan Böhmermann: Der 41-Jährige berichtete am Montag im Prozess um die „NSU 2.0“-Drohschreiben von Mails, in denen er als „Volksschädling“ bezeichnet wurde und die angebliche Todesurteile gegen ihn enthielten. Dabei kritisierte Böhmermann die Arbeit der Justiz.

In dem Verfahren wirft die Staatsanwaltschaft einem 54-Jährigen Mann aus Berlin unter anderem Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nötigung und Bedrohung vor. Die Serie der Drohschreiben hatte im August 2018 mit Todesdrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und ihre Familie begonnen. Die Schreiben waren mit „NSU 2.0“ unterzeichnet - in Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).