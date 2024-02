Drohschreiben gegen Rechtsanwälting Verfahren gegen Polizisten in „NSU 2.0“-Komplex eingestellt

Die Mails und Faxe waren voller Hass: Rechtsextreme Drohschreiben mit der Unterschrift „NSU 2.0“ wurden vor einigen Jahren an zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens versendet, vor allem an Frauen. Ermittlungen in dem Komplex, die sich gegen einen Polizisten und eine Polizistin des 1. Polizeireviers Frankfurt richteten, sind am 7. Dezember 2023 eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit. Ein hinreichender Tatverdacht habe nicht begründet werden können. Gegen die Entscheidung sei Beschwerde eingelegt worden. Zuvor hatten andere Medien über die Einstellung berichtet.