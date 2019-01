Polizeiskandal in Frankfurt: „Hirntoter Scheißdöner“ - Rechtsextreme drohen erneut Familie von Opfer-Anwältin

Polizeiskandal in Frankfurt

Frankfurt Auch nach der Enthüllung einer mutmaßlich rechtsextremen Gruppe in der Frankfurter Polizei und der Suspendierung von fünf Beamten ist eine türkischstämmige Anwältin vom „NSU 2.0“ bedroht worden. Das Schreiben soll unter anderem auf ihre Familie gezielt haben.

Die Juristin hatte Anfang August 2018 nach Erhalt einer Drohung Anzeige erstattet. In dem Fax mit Absender „NSU 2.0“ wurde ihre Tochter mit dem Tod bedroht. Die Frau hatte im Prozess um den rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) Opfer vertreten. Die Behörden fanden heraus, dass Hintergrundwissen über die Anwältin aus dem polizeilichen Informationssystem eines Computers einer Beamtin des 1. Reviers in Frankfurt abgefragt worden war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde eine mutmaßliche rechtsextreme Chatgruppe in der Frankfurter Polizei aufgedeckt. Fünf Beamte wurden vom Dienst suspendiert.