Manchmal sind es aber auch die Blitzgeräte selbst, die für Lacher sorgen. So 2013 in Mainz. Unbekannte hatten einen Blitzer so umgebaut, dass er den Anschein erweckt, ein Orang-Utan sitze in dem Gerät, schaue durch das Sensor-Fenster und zeige eine Blume. Auf dem Kasten steht zudem "Let Love Grow" - "Lass Liebe wachsen".