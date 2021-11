Auch NRW betroffen : Notrufnummern in mehreren Bundesländern gestört

Berlin In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem aus NRW, Berlin, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt.

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Die NINA-Warn-App meldete für Nordrhein-Westfalen, man solle in Notfällen für die Feuerwehr oder den Rettungsdienst die Rufnummer 19222 wählen. An der Behebung der Störung werde gearbeitet.