Noroviren nachgewiesen Dutzende nach Volksfest-Besuch in München krank

In München haben sich Besucher offenkundig auf einem Volksfest Magen-Darm-Erkrankungen zugezogen. Wie zuerst der „Spiegel“ berichtete, haben die Behörden eine Reihe von Beschwerden in Zusammenhang mit dem Frühlingsfest auf der Theresienwiese registriert. Die kleine Version des Oktoberfestes fand vom 19. April bis 5. Mai statt. Das Münchner Gesundheitsreferat teilte am Freitag mit, dass es inzwischen 37 Verdachtsfälle gebe. Bei einigen Erkrankten seien zwischenzeitlich Noroviren als Ursache nachgewiesen worden.