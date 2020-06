Dramatische Rettung im Watt : Drei Männer bis zur Brust im Schlick versunken

Neufeld Das war knapp: In einer dramatischen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Schleswig-Holstein drei Männer aus dem Watt gerettet, die bereits bis zur Brust im Schlick versunken waren.

Die Männer hätten am Mittwochabend nach einem Bootsunfall bei Neufeld im Mündungsbereich der Elbe versucht, zu Fuß ans Festland zu gelangen. Sie seien dabei in Seenot geraten, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.