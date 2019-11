Nach Schutzmaßnahmen : In der Nordsee wurden 2019 so viele Seehunde wie noch nie geboren

In der Nordsee wurden 2019 so viele Seehunde wie noch nie geboren

Wilhelmshaven Nach Einschätzung von Experten „floriert“ der Seehundbestand im dänisch-deutsch-niederländischen Wattenmeer. In diesem Jahr kamen dort fast 10.000 Welpen zur Welt. Vor einigen Jahren sah das noch ganz anders aus.

Der Seehundbestand der Nordsee entwickelt sich weiterhin gut. Wie das Wattenmeersekretariat am Montag in Wilhelmshaven mitteilte, wurde in diesem Jahr erneut ein Rekord bei neugeborenen Seehundwelpen an den Küsten von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden gezählt. Der Gesamtbestand der Tiere im Wattenmeerschutzgebiet blieb demnach stabil.

Regional entwickelten sich die Bestände laut Zählung unterschiedlich. So gab es in den Wattenmeergebieten Hamburgs und Niedersachsens einen deutlichen Anstieg der Gesamtzahl um neun Prozent, in Schleswig-Holstein um ein Prozent. In Hamburg und Niedersachsen stieg die Zahl der Jungtiere um 26 Prozent, in Schleswig-Holstein ging sie im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zurück.