Von Seepferdchen bis Schildkröte Diese seltenen Tiere wurden an der Nordseeküste angespült

Einzelfunde seien natürlich immer mit Vorsicht zu interpretieren, sagte der Biologe. Trotzdem seien sie Indizien, die auf Tendenzen hinweisen können: So zeigen demnach drei Funde des um 1970 aus dem Wattenmeer durch Überfischung verdrängten Nagelrochens in den Jahren 2016, 2017 und 2020, dass die Art das Potenzial hat, zurückzukehren und sich im Wattenmeer wieder anzusiedeln. Zwei Blauhaie (2017 in Sylt, 2023 in Baltrum) und ein Thunfisch (2015 in Sylt) zeigten ebenfalls, dass auch diese großen Wanderfische wieder bis in die Nordsee kommen, wo sie in früheren Jahrhunderten normale Erscheinungen waren.