Anklage wegen 100fachem Patientenmord: Nils Högel wollte laut Chefermittler „nur noch töten“

Oldenburg Der Mann ist wegen Mordes an 100 Patienten angeklagt. Jetzt hat der Chefermittler seine Einschätzung der Taten von Nils Högel geschildert: In der Endphase der Verbrechensserie sei das Motiv ausschließlich gewesen, Menschen umzubringen.

Högel, dem die Staatsanwaltschaft 100 Morde an den Kliniken der niedersächsischen Städte Delmenhorst und Oldenburg zur Last legt, habe in den Vernehmungen nicht durchgängig die Wahrheit gesagt, sondern „planmäßig und inszeniert“ gelogen. „Was nicht zu beweisen ist, gibt er auch nicht zu“, resümierte Schmidt seine Erfahrung aus 30 Vernehmungsstunden mit Högel. So habe der 42-Jährige lange massiv abgestritten, in Oldenburg überhaupt jemandem geschadet zu haben.