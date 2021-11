Ideen für den 6. Dezember : Den Nikolausstiefel mal spielerisch befüllen - so geht es

Bei „Clack! Family“ geht es um Schnelligkeit: Wer schlägt zuerst auf die richtigen Karten? Foto: Liebmann-Decombé

Düsseldorf Süßigkeiten sind für den Nikolausstiefel schnell gekauft und garantieren Freude. Doch was wäre eine pfiffige Alternative? Hier ein paar Ideen, die spielerische Abwechslung garantieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tanja Liebmann-Décombe

Es ist nicht mehr weit bis zum 6. Dezember und somit rückt auch folgende Frage näher: Was soll in den Stiefel? Um nicht immer nur mit Mandarinen, Nüssen und Schokolade aufzuwarten, hier eine Auswahl an Spiele-Neuheiten, die in kleinen Boxen stecken und unterhaltsame Abwechslung bieten.

Für Entdecker

Welch eine Freude, welch ein Geschrei! Bei „Mysterix“ gilt es möglichst rasch auf ein unpassendes Kartenmotiv zu zeigen. Wer findet zum Beispiel auf der Karte mit vielen bunten Blumen eine Biene? Und wer entdeckt unter lauten roten Fischen im Meer die Stelle mit dem Herz? Gar nicht so einfach! Selbst für Erwachsene ist es manchmal schwer, im Getümmel zu erkennen, welches Motiv sich hier fälschlicherweise eingeschlichen hat. Witzig ist: Am besten gilt es, den unpassenden Begriff laut zu rufen. Doch wie schnell machen eifrige Blitzfinder aus einer Schere eine „Schwere“ aus einer Ente eine „Wente“ oder ein Geschenk sogar zum „Tier“ – weil eben so viele Tiere auf der Karte gezeigt werden. Fazit: herausfordernd und lustig.

„Mysterix“ von Alex Sanders und Grégory Kirszbaum, erschienen bei Djeco. 2 bis 5 Spieler, ab 4 Jahren, aber auch super für Ältere, ca. 10 Minuten, ca. 8 Euro.

Für Tüftler

An „Bunte Blätter“ kann man verzweifeln – oder es als geniale Herausforderung betrachten. Worum es bei dem in einer kleinen Tüte verpackten Spiel geht? Nun, eine Aufgabenkarte zeigt verschiedene Herbstblätter in einem vier auf vier Felder großen Raster. Jeder Spieler hat die gleichen Karten, auf denen je vier Blätter abgebildet sind. Um die Aufgabenkarte zu bekommen, gilt es, die darauf gezeigte Anordnung mit den eigenen Karten so schnell wie möglich nachzulegen. Kniffelig ist: Die Karten sind beidseitig bedruckt. Zudem müssen vier Karten als untere Ebene und die fünfte Karte auf diese Ebene gelegt werden. Fazit: anstrengend – und ach, wie ärgerlich, wenn eigentlich alles passt und nur ein Blatt aus der Reihe tanzt.

„Bunte Blätter“ von Jean-Claude Pellin und Jens Merkl, erschienen bei NSV. 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 10 Minuten, ca. 4 Euro.

Für Kindergartenkinder

Kleine Box, großer Spaß – diese Formel passt zu dem Merkspiel „Wer krabbelt da?“ Zentral sind Plättchen, die aufeinandergestapelt werden und Insekten zeigen – etwa Bienen, Libellen und Käfer. Was oben liegt, sollte man sich gut merken, denn zum Start des Spiels werden die Stapel mit Blüten-Plättchen bedeckt. Wer dran ist, würfelt und muss sich erinnern, welches Tier unter derjenigen Blüte liegt, die gewürfelt wurde. Fazit: hier kann spielerisch vieles gelernt werden – auch Feingefühl, um beim Greifen die Stapel nicht zu zerstören.

„Wer krabbelt da?“ von Kristin Dittmann, erschienen bei Haba. 2-5 Spieler ab 3 Jahren, ca. 10 Minuten, ca. 5 Euro.

Für Teamspieler

„Silencio“ ist ein gelungenes Kartenspiel, bei dem die Spieler nicht miteinander reden dürfen. Ziel ist es, möglichst viele Karten abzulegen. Vier Farbreihen stehen dafür zur Wahl. Allerdings dürfen die passenden Karten dort nur in aufsteigender Reihenfolge landen. Sprich: Liegt in der blauen Reihe eine blaue Vier, darf dort keine blaue Drei mehr gelegt werden. Wie gut, dass die mit Symbolen ausgestatteten Karten zahlreiche taktische Möglichkeiten bieten – etwa die, eine bereits liegende Karte wieder entfernen zu dürfen. Originell auch, dass die Effekte stellenweise ein Muss und negativ sind. Wird es dem Team gelingen, den besten Weg der Ablage zu finden und nicht in der Sackgasse zu landen? Fazit: still und herausfordernd.

„Silencio“ von Cesar Comez Bernadino, erschienen bei Zoch. 2 bis 4 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 8 Euro.

Für Reaktionsschnelle

Bei „Clack! Family“ gilt es schnell zu sein. Denn sind die zwei Würfel gefallen, versuchen alle Spieler gleichzeitig und gemäß den gewürfelten Vorgaben, möglichst viele Karten abzugreifen. Zeigen die mit Symbolen, Farben und Zahlen ausgestatteten Würfel etwa eine Eins und Grün, gilt es alle Karten zu schnappen, auf denen ein grüner Gegenstand zu sehen ist. In jeder Runde stehen sieben Karten mit je drei Symbolen zur Wahl. Zeigt allerdings keine Karte die gewürfelte Kombination, gehen alle Karten an den Spieler, der am schnellsten auf die Scheibe in der Tischmitte schlägt. Doch wehe dem, der sich täuscht, denn Falsch-Tipper müssen jedem Mitspieler eine bereits gewonnene Karte abgeben. Fazit: einfach, rasant und turbulent.