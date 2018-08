Nienburg: Polizei und GSG 9 durchsuchen Wohnungen von Großfamilien

Nienburg Zwei Familien liefern sich in Niedersachsen eine blutige Fehde. Nun geht die Polizei dazwischen: Hunderte Beamte durchsuchen Wohnungen und stellen Waffen sicher. Vorsichtshalber werden sie von der GSG 9 begleitet.

Unter dem Schutz von Spezialeinheiten aus fast ganz Deutschland haben Hunderte Polizisten in Niedersachsen Wohnungen und Häuser von zwei rivalisierenden Großfamilien durchsucht. Sie rückten am Mittwochmorgen gegen vier Uhr an, um 23 Objekte in Nienburg und Umgebung zu durchsuchen. Dort hatten sich die beiden Großfamilien im Juli auf offener Straße eine Auseinandersetzung mit Verletzten geliefert. Die Durchsuchung war wochenlang vorbereitet worden.