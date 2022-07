Vorfall in Niedersachsen : Schlange kriecht aus Armaturenbrett eines Transporters

Vorfall in Niedersachsen

Groß Ippener In Niedersachsen hat eine Schlange den Fahrer eines Transporters erschreckt. Das Tier kroch aus dem Amaturenbrett und von da aus in das Wageninnere. Es suchte sich wahrscheinlich wegen Wärme den Motorraum als Versteck aus.

Eine Schlange hat in Niedersachsen für einen ungewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr gesorgt: Das Tier kroch auf einem Rastplatz an der Autobahn 1 aus dem Armaturenbrett eines Transporters, sagte ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ippener im Landkreis Oldenburg der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Demnach machten die beiden Fahrer gerade Pause, als das rund anderthalb Meter lange Tier ins Wageninnere kroch.