Zwei Verletzte in Niedersachsen : 23-Jähriger in Stade durch Schüsse getötet

Stade Nach einem Streit in Stade sind nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden. Ein junger Mann starb nach Kopfschüssen vor einem Lokal in der niedersächsischen Stadt. Die Polizei ermittelt ob die Vorfälle zusammenhängen.

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Stade in Niedersachsen durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zudem seien am späten Montagabend zwei Männer verletzt worden, einer davon ebenfalls durch Schüsse, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.