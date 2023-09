Frau wollte Bus erreichen Radfahrerin auf Autobahn in Niedersachsen gestoppt

Weil sie einen Bus in die Niederlande erreichen wollte, ist eine Radfahrerin auf einer Autobahn in Niedersachsen gestoppt worden. Wie die Polizei in Oldenburg am Mittwochabend mitteilte, war die 30-Jährige am Dienstagmorgen auf der A28 unterwegs. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer meldeten dies der Polizei. Auch ein Polizist auf dem Weg zum Dienst sah die Frau auf ihrer gefährlichen Fahrt und begleitete sie mit seinem Wagen von der Autobahn.