Schwein gehabt : Ferkel flieht bei voller Fahrt aus Viehtransporter und findet so ein neues Zuhause

Ferkel flieht bei voller Fahrt aus Viehtransporter und findet so ein neues Zuhause

Verden Ein Ferkel ist in Niedersachsen aus dem Lastwagen gefallen. Das Tier verletzte sich nur leicht und hat jetzt sogar ein neues Zuhause gefunden.

Einem Ferkel ist auf der Autobahn 1 bei Oyten in Niedersachsen bei voller Fahrt die Flucht aus einem Tiertransporter gelungen. Das Tier überlebte den Sturz vom Laster nicht nur, es bekommt auch ein neues Zuhause bei einer Tierschützerin, wie die Polizei in Verden am Freitag mitteilte.