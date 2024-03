Bundeswehrsoldat soll Schütze sein Vier Menschen sterben nach Schüssen in Niedersachsen – auch ein Kind tot

Die Schüsse sollen in der Nacht auf Freitag in zwei Gemeinden im Landkreis Rotenburg (Wümme) gefallen sein. Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel. Ob der Verdächtige dort zuletzt gelebt hatte, blieb unklar. „Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden“, hieß es nur. Ein Großaufgebot an Polizisten seien vor Ort.