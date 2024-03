Motiv weiter unklar Soldat erschießt in Niedersachsen vier Menschen – darunter dreijähriges Kind

Update | Scheeßel · In der Nacht fallen mehrere Schüsse in zwei Gemeinden in Niedersachsen. Vier Menschen sterben – darunter auch ein Kind. Nun haben die Ermittler weitere Details bekannt gegeben.

01.03.2024 , 14:36 Uhr

17 Bilder Bundeswehrsoldat erschießt vier Menschen in Niedersachsen 17 Bilder Foto: dpa/Helen Hoffmann

Das Motiv der Bluttat in den niedersächsischen Gemeinden Scheeßel und Bothel könne laut der Ermittler im familiären Bereich liegen. Allerdings stellten die Ermittler zunächst keine verwandtschaftliche Verbindung fest. Ob es eine persönliche Nähebeziehung zwischen Opfern und Täter gab, müsse nun ermittelt werden. Ermittler machen weitere Angaben zu den Opfern 12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Demnach sind die Opfer in der Gemeinde Scheeßel 55 und 30 Jahre alt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Am zweiten Tatort – in Bothel – seien ein dreijähriges Kind und die 33 Jahre alte Mutter getötet worden. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit nach den Schüssen im Eingangsbereich einer Kaserne in Rotenburg festgenommen werden. Molotowcocktail im mutmaßlichen Täter-Fahrzeug Nachdem ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat mutmaßlich vier Menschen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) getötet hat, ist im Auto des Verdächtigen ein Molotowcocktail gefunden worden. Es könne nur spekuliert werden, warum der Molotowcocktail in dem Auto gelegen habe, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg. So lief die Festnahme ab Der Sprecher der Polizei nannte weitere Details zur Festnahme des Verdächtigen: Der Soldat sei zur Kaserne in der Stadt Rotenburg (Wümme) gefahren. Er habe sein Auto vor der Kaserne geparkt, sei ausgestiegen, habe sich zu Fuß zur Wache begeben und erkenntlich gemacht. Die Polizei sei hinzugerufen worden und habe den mutmaßlichen Täter festgenommen. Gewalttaten mit Dienstwaffe verübt? Im Vormittag lief auch ein Einsatz in der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg, dort ist unter anderem das Jägerbataillon 91 stationiert. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob die Waffe des Verdächtigen aus dem Besitz der Bundeswehr stammt. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt und sei festgenommen worden, teilten die Ermittler weiter mit. Weitere Details zur Festnahme blieben zunächst offen. Auch zum Alter und Nationalität des Verdächtigen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Polizei war weiter mit zahlreichen Kräften in den betroffenen Gemeinden im Einsatz. Dieser Artikel wurde aktualisiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bundeswehrsoldat erschießt vier Menschen in Niedersachsen

(aku/dpa/afp)