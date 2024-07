In Niederbayern Mutmaßlicher Schleuser fährt auf Flucht sechs Passanten an

Ein mutmaßlicher Schleuser hat in Niederbayern auf der Flucht vor der Polizei sechs Menschen mit einem Auto erfasst und verletzt - vier von ihnen schwer. Bei den Verletzten handele es sich um Besucher des Festes „Donau in Flammen“ in Vilshofen (Landkreis Passau), teilte ein Polizeisprecher mit.