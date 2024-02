Niederbayern Falschgeld von Faschingswagen zum Bezahlen genutzt – Kripo ermittelt

Bei einem Faschingszug in Niederbayern haben Unbekannte Falschgeld von einem Umzugswagen genommen und damit bezahlt – deshalb ermittelt jetzt die Polizei. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden bei einer Kassenabrechnung am Faschingssonntag zwei Scheine des sogenannten Movie Moneys in Triftern gefunden. Wenige Tage später seien zwei weitere gefälschte Banknoten bei der Polizei abgegeben worden. Die Kriminalpolizei Passau ermittle nun wegen des Verdachts auf Geldfälschung. Das Falschgeld war an einem Faschingswagen an der Außenseite angebracht.