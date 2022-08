Geburt von Drill-Baby : Stark bedrohte Affenart im Erlebnis-Zoo Hannover bekommt Nachwuchs

Hannover Der Zoo Hannover hat eine freudige Nachricht für den Artenschutz. Im Erlebnis-Zoo haben die Drills, eine der am stärksten bedrohten Affenarten Afrikas, Nachwuchs bekommen. Das Weibchen mit Namen Dutse kümmert sich fürsorglich um ihr erstes Jungtier.

Eng an sich gedrückt, hält Dutse ihr mittlerweile knapp zwei Wochen altes Baby. Man erkennt die winzigen Hände und Füße und das zarte hellrosa Köpfchen mit den Segelohren. Erst in einigen Monaten wird das Affenkind seiner Mutter ähnlicher werden und damit wie ein typischer Drill aussehen: mit einer schwarzen, länglichen Schnauze mit zwei starken Knochenwülsten links und rechts.

Die Drills (Mandrillus leucophaeus) gehören nach Angaben des Zoo Hannovers zu den am stärksten bedrohten Affenarten Afrikas. Weniger als 3.000 Drills leben noch in den Regenwäldern Westafrikas. Sie sind bedroht durch Wilderei und Lebensraumverlust. Mit der Artenschutzorganisation „Rettet den Drill e.V.“, die sich auf unterschiedlichen Ebenen für die Belangen der Drills einsetzen, unterstützt der Erlebnis-Zoo Hannover den Erhalt dieser bedrohten Affenart in seinem natürlichen Lebensraum.