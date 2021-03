Wichtige Neuerungen : Mehr Impfungen, Führerschein und Lebensmittel - das ändert sich im April

Düsseldorf Die Impfkampagne soll durch eine Neuerung Fahrt aufnehmen und der Bahn-Service einfacher werden. Auch Fahrschüler können sich freuen. Das sind die wichtigsten Veränderungen für Verbraucher im April.

Corona-Impfungen in Hausarztpraxen

Änderungen beim Führerschein

Wer seine Führerscheinprüfung auf einem Automatikauto absolviert hat, durfte bisher nur Autos mit Automatikgetriebe fahren. Am 1. April tritt die sogenannte Automatikregel in Kraft: Fahrschüler können dann die praktische Fahrerlaubnisprüfung mit einem Automatikwagen absolvieren und dürfen anschließend auch Fahrzeuge mit Schaltgetriebe fahren. Allerdings gibt es dafür auch bestimmte Voraussetzungen: Es müssen zusätzlich mindestens zehn Fahrstunden mit einem Schaltwagen und eine 15-minütige Testfahrt bei der Fahrschule absoliviert werden.

Neue Service-Nummer bei der Deutschen Bahn

Weniger Transfette in Lebensmitteln

Transfette sollen bis 2023 weitgehend aus Nahrungsmitteln verschwinden. Sie entstehen vor allem durchs Härten von Pflanzenölen in Lebensmitteln wie Chips oder Croissants, die dadurch länger haltbar gemacht werden. Ab 2. April gilt in der Europäischen Union ein neuer Grenzwert für die Transfettsäuren in Höhe von zwei Prozent. Damit folgt die EU den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Laut WHO steigt bei zu hoher Aufnahme das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.