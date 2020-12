Altes Objekt plötzlich verschwunden : Neuer Holzpenis im Allgäu aufgestellt

Eine etwa zwei Meter hohe Phallus-Skulptur aus Holz steht auf dem Berg Grünten. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Holzpenis haben Unbekannte nun Ersatz geschaffen: Auf dem 1738 Meter hohen Grünten in den Allgäuer Alpen steht wieder eine neue Phallus-Skulptur, mit mehreren Balken abgestützt. Foto: dpa/Davor Knappmayer

Rettenberg Er war das „Kulturdenkmal“ in den Allgäuer Alpen. Der Holzpenis auf dem 1738 Meter hohen Grünten. Nachdem das zwei Meter hohe Objekt vermutlich geklaut wurde, steht nun wieder ein neuer Holzpenis auf dem Berg. Dennoch bleiben einige Fragen offen.

Nach dem mysteriösen Verschwinden eines etwa zwei Meter hohen Holzpenis gibt es nun Ersatz: Auf dem 1738 Meter hohen Grünten in den Allgäuer Alpen steht wieder eine neue Phallus-Skulptur aus Holz - etwas größer als der Vorgänger und mit mehreren Balken abgestützt.

Wer den Holzpenis dorthin gebracht hat, ist bislang unklar. Webcam-Aufnahmen der nahegelegenen Grüntenlifte zeigten verschwommen, wie dort möglicherweise eine neue Skulptur errichtet wurde. „Webcam zeigt, dass sich wieder was regt“, schrieb die „Allgäuer Zeitung“ dazu.

In dem Fall ermittelt auch die Polizei - bisher aber ohne Erfolg. „Es hat sich in der Sache nichts getan“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. „Es ist auch immer noch nicht klar, ob es sich um eine Straftat handelt.“ Mögliche Besitzer der verschwundenen Skulptur hätten sich bislang nicht gemeldet.