Beliebte Hörspiel-Figuren : Neu aufgelegte Tonies sind schwarz

So sieht zum Beispiel die Neuauflage des Kreativ-Tonie „Gitarrist“ aus. Foto: Tonies

Düsseldorf Die Düsseldorfer Firma Boxine macht ihr Sortiment vielfältiger. In einer Neuauflage sind vier Tonie-Figuren künftig nur noch schwarz.

Was früher die Kassetten und der Kassettenrekorder waren, sind heute in vielen Kinderzimmern die Tonieboxen mit den passenden Figuren dazu. Die Figürchen ermöglichen das Abspielen von Hörspielen oder Liedern.

Schon im vergangenen Jahr hat die Düsseldorfer Firma Boxine sogenannte Kreativ-Tonies, die mit eigenen Geschichten oder Liedern bespielt werden können, in drei verschiedenen Hautfarben herausgebracht. Jetzt geht Boxine noch einen Schritt weiter Richtung Vielfalt.

Ab sofort bekommen vier Kreativ-Tonies eine neue Auflage und sind schwarz. Mit dabei sind die Meerjungfrau, der Gitarrist, der Sleepy und der Fußballer. „Das bringt nicht nur endlich mehr Vielfalt in unser Portfolio, sondern natürlich in erster Linie in eure Kinderzimmer! Und das finden wir ganz wunderbar“, schreibt Boxine dazu auf seiner Website. „Besonders unsere Kreativ-Tonies stehen für individuelle Persönlichkeiten, die durch unterschiedliche Charaktere, Kleidung und Themenwelten verschiedene Identifikationsmöglichkeiten bieten.“