Neue Studie gibt Hinweise : Warum hassen Kinder Brokkoli?

Kinder und Brokkoli, das ist oft keine Verbindung, die für Freude am Esstisch sorgt. Foto: dpa/Caroline Seidel

London/Canberra Ein Forscherteam ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat festgestellt: Es liegt wohl am Speichel. Der enthält Bakterien, die für den Geschmack sorgen. Erwachsene würden sich an den Geschmack gewöhnen.

Brokkoli oder Blumenkohl - für viele Kinder sind diese Lebensmittel einfach nur „pfui, bäh“. Aber warum? Ein Forscherteam hat nun untersucht, was beim Essen der Kohlsorten passiert: Im Mund könnten Speichel-Bakterien dabei schwefelhaltige Verbindungen erzeugen, die unangenehm riechen, berichten die Wissenschaftler im „Journal of Agricultural and Food Chemistry“. Eine hohe Konzentration der Verbindungen führe dazu, dass Kinder diese Kohlsorten nicht mögen. Dies könne auch eine Erklärung für die Abneigung gegen anderes Kohlgemüse sein.