1200 Euro pro Monat : Neue Langzeitstudie untersucht bedingungsloses Grundeinkommen

Eine Frau hält eine Geldbörse mit zahlreichen Banknoten und Bankkarten in der Hand (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Berlin Wie wirkt sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt aus? Das wollen Forscher in einer neuen Langzeitstudie herausfinden. Interessierte können mitmachen und bekommen so als Proband drei Jahre lang 1200 Euro im Monat.

Drei Jahre lang jeden Monat 1200 Euro - was macht ein bedingungsloses Grundeinkommen mit Menschen? Das wollen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), der Verein Mein Grundeinkommen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und der Universität zu Köln in einer Langzeitstudie untersuchen. Das Forschungsprojekt wurde am Dienstag mit der Freischaltung einer Bewerbungsseite im Internet gestartet.