Neue Forschung Zecken nun ganzjährig in Deutschland aktiv

Demnach beeinflussen die milden Winter und der damit verbundene geringe oder häufig gänzlich ausbleibende Schneefall die Aktivität der Zecken. Durch die Klimakrise steigen die Durchschnittstemperaturen seit Jahrzehnten an. So lag die durchschnittliche Temperatur im Winter laut Deutschem Wetterdienst während der Monate Dezember bis Februar in den vergangenen Jahren bis zu 3,1 Grad Celsius höher als in denselben Monaten von 1961 bis 1990.