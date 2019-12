Mordprozess in Neubrandenburg : Vater und Sohn ertränken Bekannten nach Lärm-Beschwerde mit Wasserflasche

Neubrandenburg In Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen Vater und seinen Sohn. Gemeinschaftlich sollen sie einen 61 Jahre alten Bekannten schwer misshandelt und ertränkt haben. Ihre Festnahme ist eskaliert.

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am Donnerstag ein Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen einen Vater und seinen Sohn. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, einen 61 Jahre alten Bekannten im Juni in Malchin schwer misshandelt und mit einer Wasserflasche ertränkt zu haben. Dabei soll der Sohn auf Anordnung des Vaters dem Opfer die Flasche in den Mund gepresst und dessen Nase zugehalten haben, wie aus Ermittlungen hervorging.