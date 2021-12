Vom Stiefvater schwer misshandelt : Urteil im Prozess gegen Mutter der getöteten Leonie erwartet

Kerzen und Plüschtiere vor dem Haus, in dem die sechsjährige Leonie am 12. Januar 2019 ums Leben kam. Foto: dpa/Stefan Sauer

Neubrandenburg Im Januar 2019 stirbt die sechsjährige Leonie – die Hilfe nach schweren Misshandlungen durch den Stiefvater kam zu spät. Warum hat die Mutter das nicht verhindert? Das Urteil soll nun fallen.

Das Amtsgericht Neubrandenburg will am Dienstag (09 Uhr) den Prozess gegen die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow abschließen. Zuerst sollen – ohne Öffentlichkeit – die Schlussvorträge von Anklage, Verteidigung und Nebenklage gehört werden. Am Nachmittag will Richterin Tanja Krüske die Öffentlichkeit wieder zulassen und das Urteil verkünden.