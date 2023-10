Video ins Netz gestellt Kinder quälen 13 Jahre altes Mädchen in Neubrandenburg

Eine vierköpfige Gruppe von Kindern hat nach Ermittlungen der Polizei ein Mädchen in Neubrandenburg gequält. Die vier Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren hätten ihr 13 Jahre altes Opfer geschlagen, getreten und am Boden liegend mit Matsch beworfen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz und auf einer Baustelle. Die Eltern erstatten etwa zwei Stunden später Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.