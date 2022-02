Beliebte Hörspiel-Figuren : Neu aufgelegte Tonies haben jetzt eine dunkle Hautfarbe

Düsseldorf Die Düsseldorfer Firma Tonies macht ihr Sortiment vielfältiger. In einer Neuauflage gibt es vier Figuren künftig nur noch in dunkler Hautfarbe.

Was früher die Kassetten und der Kassettenrekorder waren, sind heute in vielen Kinderzimmern die Tonieboxen mit den passenden Figuren dazu. Die Figürchen ermöglichen das Abspielen von Hörspielen oder Liedern. Schon im vergangenen Jahr hat die Düsseldorfer Firma sogenannte Kreativ-Tonies, die mit eigenen Geschichten oder Liedern bespielt werden können, in drei verschiedenen Hauttönen herausgebracht. Jetzt geht Tonies noch einen Schritt weiter in Richtung Vielfalt.