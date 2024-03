Angriff mit Katana-Schwert Bistro-Gast nach Schwertattacke in Lebensgefahr

Bei einer Attacke mit einem japanischen Langschwert in einem Bistro im bayerischen Neu-Ulm sind drei Männer teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein 55-Jähriger und ein 81-Jähriger mussten umgehend operiert werden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag mit. Dennoch sei der 55-Jährige noch immer in einem kritischen Zustand. Ein weiterer Gast im Alter von 56 Jahren, der den Angreifer überwältigt hatte, kam mit einer leichteren Schnittverletzung davon.