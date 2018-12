Lebensmitteldiscounter: Netto verkauft Zebra-Steaks – das gefällt nicht jedem

Düsseldorf Im Rahmen einer Aktionswoche bietet der Lebensmitteldiscounter Netto tiefgekühlte Zebrasteaks an. Nicht alle Kunden freuen sich darüber. Doch ist das Angebot moralisch verwerflich?

Mit dem ersten Advent hat am Sonntag die Vorweihnachtszeit begonnen. Was für Christen Besinnlichkeit verspricht, ist für den Einzelhandel die wichtigste Zeit des Jahres - Weihnachten ist schließlich auch ein Fest des Konsums. Da liegt es nahe, dass sich die Lebensmitteldiscounter mit möglichst ungewöhnlichen Produkten überbieten wollen. Netto zum Beispiel bewirbt in seinem aktuellen Prospekt tiefgekühlte Zebrasteaks.