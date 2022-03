Discounter erstattet Kaufpreis : Netto ruft Bambussprossen wegen möglicher Scherben im Glas zurück

Maxhütte-Haidhof Der Discounter Netto ruft Bambussprossen im Glas zurück, weil Scherben in einzelnen Gläsern enthalten sein könnten.

Die Sprossen wurden bundesweit in Netto-Filialen verkauft, wie das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern am Dienstag mitteilte.