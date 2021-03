Polizeieinsatz in Hessen : Unbekannte soll Neunjährigen ins Gleisbett gestoßen haben

Polizeieinsatz in Hessen

Neckersteinach Weil sie sich über spielende Kinder geärgert hatte, soll eine unbekannte Frau einen Neunjähigen im Bahnhof der hessischen Stadt Neckarsteinach auf die Gleise geschubst haben. Sie entkam unerkannt.

Eine unbekannte Frau soll im Bahnhof in Neckarsteinach in Hessen einen neunjährigen Jungen auf die Gleise gestoßen haben. Der Junge habe sich bei dem Sturz verletzt und sei behandelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Polizei zufolge hat sich die Frau wohl über vier Kinder im Bahnhof geärgert, darunter der neun Jahre alte Junge. Worum es ging, war unklar.