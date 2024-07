Hinweise auf Alkoholkonsum Drei Menschen sterben bei schwerem Unfall in Sachsen-Anhalt

Rote Streifen auf dem nassen Asphalt zeigen am Morgen des Unfalls an, wo das Auto in der scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und den Hang hinuntergestürzt ist. Die Wucht des Aufpralls lässt sich vor allem auf Höhe der Rückbank des Autos sehen: Das Dach ist komplett eingedrückt. Dort saßen zwei 19 Jahre alte Frauen und ein 21 Jahre alter Mann, die bei dem Unfall starben.