Wichtige Aufgabe für Hobby-Naturforscher Naturschutzbünde rufen zum Insektenzählen auf

Brandenburg, Kartzow: Ein grüner Moschusbock (Aromia moschata) krabbelt im Naturschutzgebiet Ferbitzer Bruch nahe dem Dorf Kartzow auf Blüten. Naturliebhaber sind von Freitag (31.07.2020) an zur Teilnahme an der zweiten Insektenzählung des Naturschutzbundes (Nabu) in diesem Sommer aufgerufen.

Foto: dpa/Soeren Stache