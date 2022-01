Bundesweite Mitmachaktion : Menschen sollen Wintervögel zählen

Hilpoltstein/Berlin Meise, Amsel oder Spatz? Der Landesbund für Vogelschutz und der Naturschutzbund Deutschland rufen wieder dazu auf, Vögel zu zählen. Die Aktion soll dabei helfen, wertvolle Daten über die heimische Vogelwelt zu sammeln.

Wer diesmal mitmachen möchte, muss in dem Beobachtungszeitraum nur eine Stunde lang die Vögel am Futterplatz im Garten, am Balkon, vor dem Fenster oder im Park zählen und übers Internet, per App oder per Telefon melden. Am besten lassen sich die Vögel dem Nabu zufolge an Futterhäuschen und Knödelspendern beobachten.