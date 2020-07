Außergewöhnliches Naturschauspiel : Darum leuchten derzeit die Wolken so am Nachthimmel

Düsseldorf Im Sommer sind die Nächte kürzer und bleiben heller. Derzeit lässt sich ein astronomisches Phänomen über Nordrhein-Westfalen beobachten: Leuchtende Nachtwolken. Was das ist, wo sie herkommen und warum sie zurzeit zu sehen sind.

Am Himmel über NRW und dem Rest des Landes sind sie zu sehen und zu bestaunen. Wolken, die in der Nacht hell aufleuchten und dabei Muster und Wellen formen. Die Fotos kursieren in den Sozialen Medien, kaum ein Beobachter kann den Kopf senken. Besonders gut kann man dieses Phänomen auf Sommerterrassen und Balkonen bestaunen.

Heute Abend gab - und gibt - es ein außergewöhnlich raumgreifendes 'Display' von Leuchtenden Nachtwolken über ganz Deutschland: ein paar frühe Impressionen aus Witten, noch mehr Bilder (auch von den ganz frühen Phasen) im Thread https://t.co/mGHaNE2PSe pic.twitter.com/J7smvkiCZj — Planetarium Bochum (@PlanetariumBO) July 5, 2020

Das Zeiss Planetarium Bochum hat eine Antwort auf die Frage geliefert, die sich wohl viele derzeit stellen dürften: Was ist das für ein Naturspektakel und wo kommt es her? Planetariumsleiterin Susanne Hüttemeister erklärt auf Youtube in der Serie „Streifzüge durch das Universum“, wie die sogenannten Leuchtenden Nachtwolken entstehen. „Der ganze Himmel ist voller 'Leuchtender Nachtwolken', die in über 80 Kilometern Höhe noch von der Sonne beschienen werden. Jede Minute erscheinen sie kontrastreicher“, sagt Hüttemeister.

Durch die Erdatmosphäre ist die Tag-Nacht-Grenze im Sommer nicht scharf wie sonst. Deshalb gibt es eine langgezogene Dämmerung und die Nächte bleiben heller. In 80 Kilometern Höhe liegt die Mesosphäre, die im Sommer am kältesten ist. Dort leuchten auch Meteore auf und Sternschnuppen lösen sich auf und verglühen – daher kann man im Sommer so gut bei klarem Himmel Sterne und Sternschnuppen beobachten.

Ist der Himmel bewölkt, leuchten nicht etwa die Sterne, sondern die Wolken. Denn genau da liegen auch die Nachtleuchtenden Wolken (Abk. NLC von engl. noctilucent clouds). Durch ein Staubkorn und Wasser kommen sie zustande und sind „unglaublich hell“, so Hüttemeister. „Sie bilden tolle Formen, Strömungen und Wellen. Es ist ein auffallendes Phänomen.“

Dieses Naturereignis gibt es nicht schon seit Ewigkeiten. Laut Hüttemeister wurde die erste Beobachtung einer Nachtleuchtenden Wolke 1885 historisch dokumentiert. Dennoch erscheinen die Ausbrüche Jahr für Jahr immer häufiger. Hüttemeisters Erklärung: „Das kann mit der industriellen Revolution zusammenhängen. Denn wir schicken immer mehr und mehr Methan in die Atmosphäre.“