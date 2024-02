Truppenverlegungen auch in Deutschland Das größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg

Im dritten Teil werden in der Übung Grand South ab Anfang Mai Fallschirmjägerkräfte zunächst nach Ungarn verlegt. Daran schließt die Übung „Swift Response“ an, um eine Luftlandeoperation im südlichen Teil der NATO-Ostflanke in Rumänien zu trainieren. Im Zeitraum Februar bis März wird dann im Zuge der Grand Quadriga die Einsatzbereitschaft in Deutschland erhöht. In der zweiten Maihälfte sollen dann verschiedene Übungsszenarien in Litauen geübt werden. Dort wird es auf dem Truppenübungsplatz Pabrade am 24. Mai auch einen Besuchertag geben.