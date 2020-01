Einsätze ja, neue Mitglieder nein : Deutschlad reagiert zurückhaltend bei Nato-Erweiterung nach Nahost

Berlin US-Präsident Donald Trump möchte die Arbeit der Nato nach Nahost ausbauen. Das deutsche Auswärtige Amt begrüßt Einsätze in dem Gebiet, spricht sich aber gegen die Aufnahme neuer Mitglieder aus.

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf eine von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachte Idee einer Erweiterung der Nato auf Staaten im Nahen Osten reagiert. Deutschland begrüße, dass die Nato auch im Nahen und Mittleren Osten aktiv ist, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Dies sei seit langer Zeit so und auf Basis intensiver Dialoge mit den Partnern in der Region. Wie das in Zukunft gestaltet werde, sei eine Diskussion, die innerhalb der Nato zu führen sei, sagte er.