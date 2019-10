Unfall bei Rostock verursacht : Ausgebüxtes Zirkus-Zebra nach nächtlichem Ausflug erschossen

Tessin Zwei Zebras sind in der Nacht zu Mittwoch aus ihrem Stall in einem Zirkus ausgebüxt. Eines konnte die Polizei einfangen, das andere wurde erschossen.

Ein aus einem Zirkus entlaufenes Zebra ist nach Angaben der Polizei erschossen worden. Das Tier wurde am Mittwoch in der Nähe des kleinen Ortes Liepen nördlich der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern getötet.