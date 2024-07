In der gemeinsamen Schule getötet 18-Jähriger wegen Mordes an Ex-Freundin vor Gericht

Wegen Mordes an seiner Ex-Freundin in der gemeinsamen Schule in St. Leon-Rot bei Heidelberg muss sich ein 18-Jähriger auf der Anklagebank verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstag (8.30 Uhr) vor dem Heidelberger Landgericht. Der junge Mann soll die gleichaltrige Mitschülerin am 25. Januar mit einem Fleischmesser erstochen haben, so die Anklage. Die junge Frau starb noch am Tatort, einem Aufenthaltsraum.