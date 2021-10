In Mehrfamilienhaus in Chemnitz : Nächtlicher Streit endet tödlich

In Mehrfamilienhaus in Chemnitz

Chemnitz Ein Toter, zwei Schwerverletzte, das ist die Bilanz eines nächtlichen Streits in Chemnitz. Mehrere junge Menschen sind laut Polizei involviert gewesen.

In einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz ist in der Nacht zum Dienstag ein junger Mann ums Leben gekommen. Zwei Nachbarn wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. „Was geschehen ist, wissen wir noch nicht“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage.